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Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH - Ratekau
Schwerer Verkehrsunfall mit Kraftrad

Lübeck (ots)

Am Donnerstagabend (06.08.2026) ereignete sich bei Ratekau ein Verkehrsunfall zwischen einer Landmaschine, einem Pkw und einem Kraftrad, bei dem der Kradfahrer schwer verletzt wurde. Die Polizei sperrte die Landesstraße 181 für die Rettungsmaßnahmen.

Gegen 19:00 Uhr befuhr ein 59-jähriger Mann mit seinem Pkw die Straße Seekamp aus Ratekau in Richtung Offendorf. Als ihm ein Trecker entgegenkam, bremste er ab und hielt rechts am Fahrbahnrand an, um diesen vorbeifahren zu lassen. Daraufhin fuhr der sich hinter ihm befindliche Motorradfahrer auf das Heck des Mazdas auf und geriet anschließend gegen den Traktor.

Durch die Kollision erlitt der 19-jährige Kradfahrer aus Ostholstein schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw-Fahrer sowie der 26-jährige Fahrer des Traktors blieben unverletzt.

Aus dem Motorrad liefen Betriebsstoffe aus, die von der Feuerwehr aufgenommen wurden. Das Kraftrad war nicht mehr fahrbereit und wurde von Bekannten des Motorradfahrers vom Unfallort entfernt. Der Traktor und der Pkw wurden durch den Unfall beschädigt, blieben jedoch fahrbereit.

Während der polizeilichen Unfallaufnahme und der Rettungsmaßnahmen wurde die Landesstraße 181 gesperrt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Geprüft werden unter anderem ein Verstoß gegen die Abstandsvorschriften sowie der Verdacht der fahrlässigen Körperverletzung.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Lübeck
Stabsstelle / Öffentlichkeitsarbeit
Anna Julia Meyer
Telefon: 0451 / 131 - 2015
Fax: 0451 / 131 - 2019
E-Mail: Pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell

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