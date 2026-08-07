Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-St. Jürgen

Verkehrsunfall am Berliner Platz: PKW prallt auf Motorrad

Lübeck (ots)

Am Donnerstagabend (06.08.2026) stießen im Einfahrtsbereich des Kreisverkehrs Berliner Platz in Lübeck St. Jürgen ein VW Polo und ein Motorrad zusammen. Verletzt wurde niemand. Weil das Heck des Krades sich bei dem Auffahrunfall stark in der Fahrzeugfront des Polos verkeilt hatte, gestalteten sich die Bergungsarbeiten umfangreicher. Die Einfahrt in den Kreisverkehr aus Richtung Possehlstraße musste für knapp eine Stunde gesperrt werden, der Verkehr wurde über die Welsbachstraße umgeleitet.

Gegen 19.00 Uhr befuhr der 25 Jahre alte Mann aus Lübeck mit seinem weißen VW Polo die Possehlstraße auf der linken der zwei Fahrspuren in Richtung des Kreisverkehrs Berliner Platz. Aufgrund eines Passanten, der den Fußgängerüberweg an der Einmündung des Kreisverkehrs überquerte, bremste ein vor dem Polo fahrender Kradfahrer. In diesem Zusammenhang fuhr der Polo auf das Heck der Yamaha auf.

Bedingt durch den Zusammenstoß verkeilten sich Teile des Rahmens und des Hinterrades in der Fahrzeugfront des Polos. Die Yamaha ließ sich zunächst nicht von dem VW trennen. Mitarbeitern des angeforderten Abschleppdienstes gelang es mit zwei Abschleppwagen den Polo anzuheben und so das Krad aus der Front herauszuziehen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens der nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge steht noch nicht fest.

Gegen 20.00 Uhr war die Unfallstelle geräumt und die Fahrbahn wieder frei.

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