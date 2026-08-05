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Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH - Eutin
Person aus Öffentlichkeitsfahndung tot aufgefunden - Löschung der Fahndung

Lübeck (ots)

Der gemäß Öffentlichkeitsfahndung vom 03.08.2026 gesuchte 32-jährige Malte S. aus Eutin konnte aufgefunden werden. Leider war dieser zum Zeitpunkt des Auffindens bereits verstorben.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den Umständen des Todesfalls aufgenommen. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen allerdings nicht vor.

Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe bei der Suche und die eingegangenen Hinweise.

Um eine Löschung des Lichtbildes wird gebeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Lübeck

Polizeidirektion Lübeck Pressestelle
Telefon: 0451-131-2015
Fax: 0451-131-2019
E-Mail: pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

Kriminaldauerdienst Lübeck
Telefon: 0451-131-4605

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell

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