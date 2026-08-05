Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH - Eutin

Person aus Öffentlichkeitsfahndung tot aufgefunden - Löschung der Fahndung

Lübeck (ots)

Der gemäß Öffentlichkeitsfahndung vom 03.08.2026 gesuchte 32-jährige Malte S. aus Eutin konnte aufgefunden werden. Leider war dieser zum Zeitpunkt des Auffindens bereits verstorben.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den Umständen des Todesfalls aufgenommen. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen allerdings nicht vor.

Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe bei der Suche und die eingegangenen Hinweise.

Um eine Löschung des Lichtbildes wird gebeten.

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