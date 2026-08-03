Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH - Eutin

Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 32-Jährigen

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Lübeck (ots)

Seit Montagmittag (03.08.2026) wird der 32-jährige Malte S. aus Eutin vermisst. Der letzte Kontakt hat am vergangenen Freitag (31.07.2026) stattgefunden. Es gibt keine Hinweise darauf, wo er sich derzeit aufhalten könnte. Möglicherweise ist er mit einem Ford Transit unterwegs. Der Vermisste ist womöglich auf ärztliche Hilfe angewiesen.

Malte S. ist 32 Jahre alt, etwa 190 cm groß und ist von schlanker Statur. Er hat hellbraune kurze Haare und trägt einen Schnurrbart. Markant sind seine Tattoos am linken Oberarm und am rechten Unterarm. Das Tattoo am rechten Unterarm stellt einen Adler dar.

Nach dem aktuellen Ermittlungsstand hat Malte S. am Freitagnachmittag seine Wohnanschrift mit einem Ford Transit verlassen. Seitdem besteht kein Kontakt zu ihm.

Die Polizei sucht derzeit mit umfangreichen Maßnahmen und nimmt Hinweise unter 04521 8010 und an jeder Polizeidienststelle entgegen.

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