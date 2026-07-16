Polizeidirektion Lübeck

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Kfz-Diebstahl endet im Unfall

Lübeck (ots)

Am Dienstagmorgen (14.07.2026) wurde bei der Polizei der Diebstahl eines Pkw in Lübeck - St. Jürgen angezeigt. Nachdem die Polizei an mehreren georteten Standorten erfolglos nach dem Audi gesucht hatte, konnte dieser in der Dorfstraße in Lübeck festgestellt werden. Der Fahrer und der Beifahrer flüchteten, wobei der Beifahrer von den Polizeibeamten gefasst werden konnte. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Gegen 07:30 Uhr bemerkte ein 43-jähriger Lübecker, dass sein Audi über Nacht entwendet worden war und zeigte dies bei der Polizei an.

Eine erste Ortung des Audis über ein Autohaus führte am Dienstagnachmittag zu einer Überprüfung in Stockelsdorf, die jedoch erfolglos verlief. Die Polizei überprüfte am Mittwoch im Ermittlungsverlauf weitere Ortungsstandorte in Bad Schwartau, Timmendorfer Strand und Lübeck Kücknitz.

Am Mittwochabend überprüften Polizeibeamte ein Firmengelände in Kücknitz in der Straße Masselbett. Auf diesem Gelände sichteten die Einsatzkräfte den gesuchten Audi. Dieser entzog sich den polizeilichen Maßnahmen durch Flucht.

Gegen 21:15 Uhr teilte der Fahrzeuginhaber einen weiteren Standort in der Dorfstraße in Lübeck mit. Dort kam den Einsatzkräften der Audi entgegen, den die Polizeibeamten mit ihrem Einsatzwagen stoppten.

Der Fahrer des Audi setzte daraufhin zügig zurück und kam zwischen den Straßen Fliederweg und Lilienweg von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug fuhr über einen Baumstumpf und prallte schließlich mit dem Heck gegen einen Baum. Nach aktuellen Erkenntnissen kam es bei den Fahrzeuginsassen zu keinen Verletzungen.

Der Fahrer und ein Beifahrer verließen den Audi und flüchteten in Richtung des Kleingartenvereins. Die eingesetzten Polizeibeamten griffen den 16-jährigen Beifahrer auf und nahmen ihn vorläufig fest. Nach dem Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Lübecker nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Lübeck entlassen.

Der Audi wurde ebenfalls sichergestellt und von einem Abschleppdienst vom Unfallort entfernt.

Die Ermittler der Bezirkskriminalinspektion Lübeck werten derzeit Spuren und Hinweise zur Identifizierung des unbekannten Tatverdächtigen aus. Gegen den 16-jährigen Beifahrer und den Tatverdächtigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet.

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