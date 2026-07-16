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Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL - St. Gertrud
Person in Kleingartenverein tot aufgefunden

Lübeck (ots)

Am Dienstagvormittag (14.07.2026) wurde eine leblose Person in einem Kleingartenverein in Lübeck St. Gertrud entdeckt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Todesursache aufgenommen. Auch die Identität konnte bisher nicht zweifelsfrei geklärt werden.

Gegen 11:00 Uhr wurde die Polizei über den Fund einer toten Person in einem Gartenhaus einer Parzelle benachrichtigt. Ersten Erkenntnissen zufolge handelt es sich um eine Frau höheren Alters, die nach dem aktuellen Ermittlungsstand bereits vor längerer Zeit verstorben ist.

Die Kriminalpolizei hat Spuren und Hinweise gesichert und ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet. In dem Verfahren sollen die Identität und die Todesursache festgestellt werden. Hinweise auf eine Fremd- und Gewalteinwirkung konnten bisher nicht festgestellt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Lübeck
Stabsstelle / Öffentlichkeitsarbeit
Anna Julia Meyer
Telefon: 0451 / 131 - 2005
Fax: 0451 / 131 - 2019
E-Mail: Pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell

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