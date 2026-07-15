Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH - Timmendorfer Strand

Schwerer Motorradunfall auf der Bundesstraße 76

Lübeck (ots)

Am Dienstagabend (14.07.2026) ereignete sich auf der Bundesstraße 76 in Timmendorfer Strand ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Dabei erlitt der Motorradfahrer schwere Verletzungen. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung aufgenommen.

Gegen 18:30 Uhr befuhr ein 57-jähriger Lübecker mit seinem Motorrad die Bundesstraße 76 in Richtung Travemünde, als ein 56-jähriger Mann mit seinem Pkw direkt vor ihm aus entgegenkommender Richtung nach links in die Hävener Allee einbog. Der Kradfahrer konnte nicht rechtzeitig bremsen und kollidierte mit der rechten Fahrzeugseite des grauen VW.

Der Lübecker überschlug sich nach dem Aufprall und landete schwer verletzt auf dem Dach des VW. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer aus Ostholstein blieb unverletzt.

Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Die Polizei hat gegen den 56-jährigen Autofahrer die Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung aufgenommen. Zudem wird geprüft, ob der Mann die Vorfahrt des Motorradfahrers missachtet hat.

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