Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Fehmarn/Ostholstein Feuer auf Campingplatz

Lübeck (ots)

Donnerstagabend (02.07.2026) meldete ein Passant Rauch und Flammen im Bereich der Rezeption eines Campingplatzes im Strandweg auf Fehmarn. Die Feuerwehr konnte das Feuer in einem daneben befindlichen Container löschen. Personen wurden nicht verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Ein Urlauber hätte gegen 21.00 Uhr Rauch und Flammen an einem Container neben der Rezeption eines Campingplatzes im Strandweg bemerkt und umgehend die Feuerwehr alarmiert.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten das Feuer in dem Container, in dem verschiedene Elektro- und Gartengeräte sowie Werkzeuge gelagert wurden löschen.

Durch den Brand wurde der Container vollständig zerstört, die daneben stehende Rezeption wurde durch das Feuer im Bereich des Daches beschädigt. Der Sachschaden dürfte bei etwa 20.000 Euro liegen. Personen kamen nicht zu Schaden.

Die Polizei nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf und beschlagnahmte den Brandort. Es liegen keine Hinweise auf Brandstiftung vor.

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