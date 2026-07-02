Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck/Schlutup Schüler durch unbekannten Tatverdächtigen verletzt

Lübeck (ots)

Mittwochmittag (01.07.2026) wäre ein Schüler in der Schlutuper Kirchstraße von einem unbekannten Mann unvermittelt ins Gesicht geschlagen worden. Der Jugendliche erlitt durch den Schlag eine nicht unerhebliche Verletzung. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung aufgenommen und sucht nach Zeugen.

Ein 15-jähriger Lübecker war im Rahmen des Schulunterrichts am Mittwoch gegen 12.15 Uhr zu Fuss auf dem Weg zwischen der Kirche und der Straße "Hintern Höfen" unterwegs als ihm ein Mann mit stark schwankendem Gang entgegen gekommen wäre. Auf gleicher Höhe angekommen hätte der Mann mit seinem Arm ausgeholt und dem Jugendlichen überraschend ins Gesicht geschlagen. Der 15-Jährige hätte den Schlag nicht mit voller Wucht abbekommen, weil er im letzten Moment nach hinten ausgewichen wäre und dem Angreifer seinerseits einen Schlag gegen den Oberkörper versetzt hätte. Der Tatverdächtige wäre langsam zu Boden gegangen. Der Verletzte wäre zur Schule gelaufen und hätte im Sekretariat den Vorfall geschildert. Von dort wurde sofort die Polizei informiert.

Trotz intensiver Suche konnte keine verdächtige Person im Nahbereich der Schlutuper Kirchstraße angetroffen werden.

Der Schüler wurde durch den Angriff verletzt und musste ärztlich versorgt werden.

Die Polizeistation Schlutup ermittelt wegen des Verdachts der Körperverletzung und sucht nach Hinweisen auf den Tatverdächtigen. Dieser wurde als etwa 25-30 Jahre alt und ca. 185 cm groß beschrieben. Er soll braune Haare gehabt haben. Der Mann hätte ungepflegt und alkoholisiert gewirkt. Er wäre mit einem grauen T-Shirt und einer hellen, langen Hose bekleidet gewesen.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0451/131 7330 oder über schlutup.pst@polizei.landsh.de entgegen.

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