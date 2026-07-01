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Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck/St. Lorenz Brand in einer Garage

Lübeck (ots)

Ein Anwohner bemerkte am Mittwochmorgen (01.07.2026) Rauch bei einem Haus im Holzkampweg in Lübeck und informierte die Feuerwehr. Die Feuerwehr konnte den Brand zügig löschen. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Ein aufmerksamer Spaziergänger mit Hund hätte gegen 5.00 Uhr früh am Mittwoch zunächst ein Piepen und dann Rauch von einem Einfamilienhaus im Holzkampweg ausgehend bemerkt und umgehend die Feuerwehr verständigt.

Die Feuerwehr konnte als Brandausbruchsort die Garage ausmachen. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Personen kamen nicht zu Schaden.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen könnte es sich um einen technischen Defekt handeln. Die Schadenshöhe liegt bei mehreren tausend Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Lübeck
Pressestelle
Svenja Pries
Telefon: 49 (0) 451/131-2004
Fax: + 49 (0) 431/988-6-342901
E-Mail: Pressestelle.Luebeck.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell

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