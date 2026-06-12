Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck - Innenstadt

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit Zustellfahrzeug in der Lübecker Innenstadt

Lübeck (ots)

Bereits am Dienstag (09.06.2026) soll sich gegen 11:45 Uhr in der Breiten Straße der Lübecker Innenstadt ein Verkehrsunfall ereignet haben. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein Paketzustellfahrzeug gegen einen auf der Außenfläche eines Burgerrestaurants aufgespannten Sonnenschirm gefahren sein und diesen beschädigt haben.

Mehrere bislang unbekannte Zeugen sollen den Vorfall beobachtet und anschließend eine Angestellte des Restaurants über den Unfall informiert haben. Da die Personalien dieser Augenzeugen derzeit nicht bekannt sind, bittet die Polizei um Mithilfe. Die Aussagen der Personen könnten dazu beitragen, den genauen Unfallhergang aufzuklären.

Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen konnte noch am Dienstag ein potentiell in Betracht kommendes Fahrzeug festgestellt und angehalten werden. Der Fahrer bestritt jedoch, mit seinem Zustellfahrzeug an dem Unfall beteiligt gewesen zu sein.

Die Polizei bittet daher insbesondere Personen, die den Vorfall am Dienstag beobachtet und der Mitarbeiterin des Burgerladens gemeldet haben, sich beim 1. Polizeirevier Lübeck zu melden.

Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 0451-131 6145 oder per Mail an ED.Luebeck.prev01@polizei.landsh.de entgegen.

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