Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Ostholstein - Bad Schwartau

Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 73-jährigen Mann

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Lübeck (ots)

Seit Dienstagabend (09.06.2026) wird der 73 Jahre alte Stefan A. aus Bad Schwartau vermisst. Der Mann verließ eine Pflegeeinrichtung zu Fuß und wurde dort zuletzt gegen 19:00 Uhr gesehen. Da Stefan A. nach derzeitigen Erkenntnissen als orientierungslos gilt, kann nicht ausgeschlossen werden, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet.

Der Vermisste ist 73 Jahre alt und circa 165 cm groß. Er hat kurze graue Haare und eine normale Statur. Als er zuletzt gesehen wurde, soll er einen Fan-Hut in Deutschlandfarben sowie eine blaue Jacke getragen haben.

Es wird davon ausgegangen, dass Stefan A. zu Fuß unterwegs ist. Möglicherweise hält er sich im Bereich Bad Schwartau oder Lübeck auf. Darüber hinaus kann nicht ausgeschlossen werden, dass er öffentliche Verkehrsmittel nutzt.

Die Polizei sucht bereits seit Dienstagabend mit umfangreichen Maßnahmen nach dem Vermissten. Bislang führten die Suchmaßnahmen nicht zu seinem Antreffen.

Hinweise zum Aufenthaltsort von Stefan A. nimmt die Kriminalpolizei in Bad Schwartau unter der Telefonnummer 0451-220 750 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

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