Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL - St. Jürgen

Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 66-Jährigen

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Lübeck (ots)

Seit Montagmorgen (08.06.2026) wird der 66-jährige Heiko S. aus Lübeck St.-Jürgen vermisst. Er soll gegen 05:00 Uhr zuletzt gesehen worden sein und es gibt keine Hinweise, wohin er sich begeben haben könnte. Der Vermisste ist auf die Einnahme von Medikamenten angewiesen und befindet sich möglicherweise in einer hilflosen Lage.

Heiko S. Ist 66 Jahre alt und circa 1,83 m groß. Er hat längere graue Haare und einen Bart. Bekleidet ist er nach aktuellem Erkenntnisstand mit einer grauen Jogginghose und einem grauen T-Shirt. Auffällig ist zudem, dass der Vermisste weitgehend nicht gehfähig ist und mindestens einen humpelnden Gang aufweist.

Die Polizei hat umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet. Hinweise zum Aufenthaltsort von Heiko S. nimmt die Polizei unter 0451 1310 und an jeder Polizeidienststelle entgegen.

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