Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: 78jährige Dame aus Glinde vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

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Lübeck (ots)

Seit dem heutigen Tage -04.06.2026, 08:00 Uhr- wird die 78jährige Inger F. aus Glinde vermisst.

Die demenzkranke Dame wurde zuletzt in einer Tagespflegeeinrichtung in Oststeinbek gesehen und hat sich dort fußläufig in unbekannte Richtung entfernt.

Frau F. ist orientierungslos und sehr mobil. Sie ist nicht auf Medikamente angewiesen.

Frau F. kann wie folgt beschrieben werden:

- 160-170 cm - schlank - silbergraue, schulterlange Haare - graue Hose - grauer Blazer - blaue Weste - schwarze Handtasche

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Hinweise nimmt die Polizei über den Notruf - 110 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Hinweis: Foto der Polizeidirektion Lübeck mit der Bitte um Veröffentlichung freigegeben. Rundfunkdurchsagen werden dringend erwünscht.

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