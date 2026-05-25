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Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Grömitz
Grömitzerin vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

POL-HL: Grömitz / Grömitzerin vermisst - Polizei bittet um Mithilfe
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Lübeck (ots)

Seit dem gestrigen Sonntag (24.05.2026) wird die 56-jährige Sabine K. aus Grömitz vermisst.

Zuletzt wurde sie am Sonntag, den 24.05.2026 gegen 23:30 Uhr, in Grömitz gesehen. Der Verbleib der Vermissten ist unbekannt.

Frau K. dürfte völlig orientierungslos sein, da sie sich in Grömitz nicht auskennt. Frau K. ist circa 160cm groß, hat eine leicht kräftige Statur und schulterlange Haare. Sie ist dunkel bekleidet und führt außerdem einen Puppenwagen mit diversen Puppen und Stofftieren mit sich.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Hinweise nimmt die Polizei über den Notruf 110 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Lübeck
Bezirkskriminalinspektion Lübeck Kommissariat 16 -
Kriminaldauerdienst
Telefon: 0451-131-0
Fax: 0451-131-4607
E-Mail: kdd.luebeck.bki@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell

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