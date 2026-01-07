Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL - St. Lorenz

Vermisster Jugendlicher

Lübeck (ots)

Seit Dienstag (06.01.2026) wird Noah H. aus Lübeck vermisst. Zwischen 08:00 und 14:00 Uhr soll der 17-Jährige seine Wohnung verlassen haben. Es gibt keine Hinweise, auf mögliche Aufenthaltsorte.

Noah H. ist circa 190 cm groß und von kräftiger Statur. Bekleidet ist er mit einer schwarzen Hose und einer schwarzen Wellensteyn-Jacke. Auffällig sind seine weißen Sneaker der Marke Lacoste, die an der Ferse ein rotes Detail aufweisen. Meistens trägt er eine Kapuze. Die Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Hinweise zum Aufenthaltsort werden unter 0451 - 1310 oder an jeder Polizeidienststelle entgegengenommen.

Es wird um mediale Verbreitung der Öffentlichkeitsfahndung gebeten.

