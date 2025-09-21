PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Lübeck mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Stormarn - Ahrensburg 14jähriges Mädchen vermisst - Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche

POL-HL: Stormarn - Ahrensburg 14jähriges Mädchen vermisst - Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche
  • Bild-Infos
  • Download

Lübeck (ots)

Die 14jährige Mila-Marie Q. wird seit Donnerstag, d. 18.09.2025 vermisst. Das Mädchen wollte sich zur Schule begeben. Seitdem wurde sie von ihren Eltern nicht mehr gesehen. Mila-Marie ist ca. 160 cm groß, schlank, hat einen blassen Hautton, lange glatte schwarze Haare und einen "Cut" an der rechten Augenbraue. Zur Bekleidung ist lediglich bekannt, dass sie schwarze Nike "Shox" tragen könnte. Möglicherweise hat sie ein Kopftuch aufgesetzt bzw. sich anderweitig verschleiert. Wenn sich Mila-Marie schminkt, wirkt sie älter als 14 Jahre. Sie hat diverse Bekanntschaften im gesamten Bundesgebiet; Hinweise dass sie in einem anderen Bundesland sein könnte, liegen vor. Aus diesem Grund wird von hier eine bundesweite Steuerung für sinnvoll erachtet. Hinweise zum Aufenthaltsort bitte an an den KDD Lübeck oder jede andere Polizeidienststelle.

Foto:

Polizei, kann veröffentlicht werden. Zustimmung der Eltern liegt vor.

Wir bitten um mediale Verbreitung, insbesondere über den Rundfunk. Vielen Dank.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Lübeck
KDD Lübeck
Telefon: 0451-131-4604
Fax: 0451-131-2019
E-Mail: kdd.luebeck.bki@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Lübeck mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Lübeck
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Lübeck
Alle Meldungen Alle
  • 19.09.2025 – 13:05

    POL-HL: Lübeck/Buntekuh Nach Fahrzeugkontrolle durch Zoll - Cannabis-Plantage entdeckt

    Lübeck (ots) - Am späten Donnerstagnachmittag (18.09.2025) kontrollierten Beamte des Zoll ein Fahrzeug im Gewerbegebiet in Buntekuh. Bei der Kontrolle der beiden Fahrzeuginsassen wurde eine geringe Menge Betäubungsmittel gefunden. Im Rahmen der weiteren Maßnahmen entdeckten die Einsatzkräfte in einer Lagerhalle eine Cannabis Plantage. Das Kommissariat 17 der ...

    mehr
  • 18.09.2025 – 11:18

    POL-HL: Lübeck/Innenstadt Ladendiebstahl und Widerstand

    Lübeck (ots) - Am Mittwochabend (17.09.2025) wurde ein Jugendlicher vom Personal eines Discounters beim Diebstahl von Alkohol und Snacks beobachtet. Als der Jugendliche zur Rede gestellt wurde, schlug er einem Mitarbeiter ins Gesicht. Später auf dem 1. Polizeirevier beleidigte der Tatverdächtige die Polizeibeamten und versuchte, sie zu verletzen. Die Polizei ermittelt nun wegen räuberischen Diebstahls, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren