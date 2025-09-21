Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Stormarn - Ahrensburg 14jähriges Mädchen vermisst - Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche

Die 14jährige Mila-Marie Q. wird seit Donnerstag, d. 18.09.2025 vermisst. Das Mädchen wollte sich zur Schule begeben. Seitdem wurde sie von ihren Eltern nicht mehr gesehen. Mila-Marie ist ca. 160 cm groß, schlank, hat einen blassen Hautton, lange glatte schwarze Haare und einen "Cut" an der rechten Augenbraue. Zur Bekleidung ist lediglich bekannt, dass sie schwarze Nike "Shox" tragen könnte. Möglicherweise hat sie ein Kopftuch aufgesetzt bzw. sich anderweitig verschleiert. Wenn sich Mila-Marie schminkt, wirkt sie älter als 14 Jahre. Sie hat diverse Bekanntschaften im gesamten Bundesgebiet; Hinweise dass sie in einem anderen Bundesland sein könnte, liegen vor. Aus diesem Grund wird von hier eine bundesweite Steuerung für sinnvoll erachtet. Hinweise zum Aufenthaltsort bitte an an den KDD Lübeck oder jede andere Polizeidienststelle.

