POL-HL: Lübeck - St. Jürgen / Öffentlichkeitsfahndung nach 13-jährigem Mädchen

Lübeck (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf Fehmarn sind am Sonntagmorgen (20.07.2025) 7 Menschen verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Kurz vor dem Überqueren der Fehmarnsundbrücke in Richtung Süden war der Fahrer eines Seat nach links in den Gegenverkehr geraten, stieß dort mit einem Toyota zusammen, der wiederum gegen einen entgegen kommenden VW prallte. Eine ...

