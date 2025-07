POL-HL: OH-Malente 74jähriger Mann aus Malente vermisst / Polizei bittet um Mithilfe

Polizeidirektion Lübeck

Seit Freitag, 11.07.2025 wird der 74jährige Klaus-Peter R. aus Malente vermisst. Zuletzt wurde er am Freitag, 11.07.2025 gegen 13:00 Uhr an der Vital Klinik Malente gesehen. Er habe eine Fahrradtour in Richtung Plön machen wollen. Herr R. benötigt Medikamente und ist auf ärztliche Hilfe angewiesen.

Zur Beschreibung von Herrn R.:

- Körpergröße: ca. 170 cm - schlanke Gestalt - kurze, hellblonde Haare - kurzärmliges blau-kariertes Hemd - dunkelblauer dünner Pullover - beigefarbene Hose - schwarze Schuhe - blaue Umhängetasche (befindet sich vermutlich in der Fahrradtasche)

Herr R. ist vermutlich mit einem weißen Damenrad der Marke "Böttcher" mit tiefem Einstieg und Gepäckkorb unterwegs.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Hinweise nimmt die Polizei über den Notruf 110 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Hinweis:

Photos der Polizeidirektion Lübeck - mit der Bitte um Veröffentlichung - freigegeben.

Rundfunkdurchsagen dringend erwünscht!

