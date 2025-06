Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH - Grömitz

Folgemeldung: Polizei sucht weiter nach vermisster Urlauberin aus Grömitz

Bild-Infos

Download

Lübeck (ots)

Seit Samstag, 31.05.2025, 16:30 Uhr, wird die 70-jährige Elke M. vermisst. Frau M. wurde zuletzt im aja Resort Grömitz gesehen und verließ das Hotel anschließend in unbekannte Richtung. Da sie sich nur im Urlaub am Ort aufhält, ist sie ortsunkundig. Außerdem leidet Frau M. an Demenz und ist orientierungslos.

Bislang gingen einzelne Hinweise aus der Bevölkerung ein. Seit dem Wochenende wird umfangreich nach Frau M. gesucht - unter anderem mit Personenspürhunden sowie dem Einsatz von Drohnen und einem Hubschrauber. Alle Maßnahmen führten bislang nicht zum Auffinden. Deshalb sind Einsatzkräfte der Polizei am heutigen Nachmittag in den Küstenorten präsent und verteilen Hinweiszettel, um verstärkt auf die Vermisstensuche aufmerksam zu machen.

Frau M. ist etwa 170 cm groß, von schlanker Statur, hat blondes, schulterlanges Haar mit kurzem Pony. Sie trägt einen rosafarbenen Pullover ohne Kragen, eine dunkelblaue Jeans sowie dunkelblaue Ballerinas mit Goldstreifen. Frau M. benötigt keine Brille und keine Gehhilfen.

Wer Angaben zum Aufenthaltsort von Frau M. machen oder weitere Hinweise geben kann, wird gebeten, die Polizeibeamten vor Ort in den Stadtgebieten und an den Promenaden von Dahme, Kellenhusen, Grömitz, Rettin und Pelzerhaken anzusprechen.

Hinweise werden außerdem über den Polizeinotruf 110 sowie an jeder Polizeidienststelle entgegengenommen.

Ein Foto der Vermissten wurde mit der Bitte um Veröffentlichung freigegeben. Wir bitten um umgehende mediale Verbreitung, auch in Rundfunkdurchsagen.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell