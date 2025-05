Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: 82-jähriger Lübecker vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

Lübeck (ots)

Seit dem gestrigen Tage, 13.05.2025 wird der 82-jährige Klaus Peter R. aus Lübeck vermisst.

Zuletzt wurde er am Dienstag, 13.05.2025 gegen 12:00 Uhr in seiner Wohnung in der Klipperstraße gesehen.

Herr R. leidet an Demenz und Bluthochdruck und ist auf Medikamente angewiesen.

Herr R. ist

- ca. 167 cm groß, - schlank, - und hat eine Glatze.

Bekleidet ist Herr R. vermutlich mit

- einer blauen Jeans, - einem grünen Polo-Shirt, - und blauer Steppjacke.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Hinweise nimmt die Polizei über den Notruf 110 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Hinweis:

Foto der Polizeidirektion Lübeck mit der Bitte um Veröffentlichung freigegeben.

Rundfunkdurchsagen dringend erwünscht!

