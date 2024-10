Lübeck (ots) - Die Lübecker Kriminalpolizei durchsuchte am Mittwoch (02.10.2024) vier Objekte in Lübeck. Hintergrund ist ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Umfangreiche Beweismittel konnten aufgefunden und beschlagnahmt werden. Nach mehrmonatigen und intensiven Ermittlungen ...

