POL-HL: Lübeck / Öffentlichkeitsfahndung nach entwichenem Tatverdächtigen

Öffentlichkeitsfahndung nach entwichenem Tatverdächtigen

Gemeinsame Medieninformation der Pressestellen der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Lübeck

Die Staatsanwaltschaft Lübeck und die Polizeidirektion Lübeck bitten die Bevölkerung um Unterstützung bei der Suche nach Zarko Kizic. Er konnte nach einem Wohnungseinbruchdiebstahl in Großhansdorf (Nähe Ahrensburg Schleswig-Holstein) festgenommen werden. Ihm gelang am 01.09.24 in Lübeck die Flucht. Seitdem ist sein Aufenthaltsort unbekannt. Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.

Herr Kizic steht im dringenden Verdacht, diverse Wohnungseinbruchsdiebstähle in der Vergangenheit begangen zu haben. Es ist davon auszugehen, dass er gemeinsam mit einem Komplizen arbeitet. Zarko Kizic war in der Vergangenheit häufiger im Großraum Hamburg aufgefallen und gesichtet worden. Es kann vermutet werden, dass er sich wieder in diesen Bereich zurückgezogen hat.

Herr Kizic ist 56 Jahre alt und wird als 178 cm groß und von normaler Statur beschrieben. Herr Kizic hat blaue Augen und spricht gebrochen deutsch. Bei seiner Flucht war er bekleidet mit einem schwarzen Pullover, einer blauen Jeanshose und olivgrünen Sneakern. Seitens der Polizei wird Zarko Kizic als potentiell gewaltbereit eingestuft. Wenn sie ihn sehen, sprechen sie ihn nicht an und informieren sie die Polizei.

Wer Herrn Kizic gesehen hat oder etwas zu seinem aktuellen Aufenthaltsort sagen kann, wird gebeten, sich an die Ermittler der Bezirkskriminalinspektion Lübeck unter der Rufnummer 0451 - 1310 zu wenden. Im Notfall wählen Sie die 110.

