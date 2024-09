Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Vermisste 70jährige Christa G. wohlbehalten aufgefunden Polizei bedankt sich für die Mithilfe

Lübeck (ots)

Die am gestrigen Tag in den Medien ausgestrahlte Suche nach der 70jährigen Christa G., die aus einem Klinikum in Heiligenhafen abgängig war, kann eingestellt werden. Frau G. wurde wohlbehalten in Eppingen, Baden-Württemberg, aufgefunden. Die Polizei dankt sich bei Allen für die Mithilfe.

An die Pressevertreter:

Mit der Bitte um Löschung des Lichtbildes der Christa G.

