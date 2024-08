POL-HL: Lübeck - St. Lorenz Süd / 82-jähriger Lübecker wird vermisst

Lübeck (ots) - Vermutlich am Samstagabend (17.08.2024) kam es in der Straße Langer Lohberg in Lübeck zu einer Beschädigung an einem geparkten PKW. Der Fahrzeugnutzer beobachtete zwei Männer auf einem Motorrad, die mit fluchenden Worten die Verkleidung an dem Zweirad richteten. Am nächsten Tag stellte der Mercedesfahrer einen Schaden an der Fahrerseite fest. Die ...

mehr