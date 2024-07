POL-HL: HL- Stadtgebiet / Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 63-jähriger Lübeckerin

Lübeck (ots) - Am Mittwoch, den 03.07.24, kollidierte die Fahrerin eines blauen Opel Corsa am Zentralparkplatz in der Rathausgasse in Bad Schwartau mit einem dort geparkten PKW. Während die Frau den Unfallort zunächst verließ, begab sich ein Zeuge zur Polizei und meldete dort den Unfall. Als die Polizeibeamten eintrafen, war der beschädigte PKW bereits ...

