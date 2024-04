Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH- Neustadt in Holstein

42-Jährige aus Neustadt vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

Lübeck (ots)

Seit Donnerstagnachmittag (11.04.24) wird die 42-jährige Lina A. aus einer Klinik in Neustadt in Holstein vermisst.

Zuletzt wurde sie am gestrigen Nachmittag auf dem Klinikgelände in der Straße "Wiesenhof" gesehen. Sie dürfte sich zu Fuß in unbekannte Richtung entfernt haben. Frau A. ist krankheitsbedingt orientierungslos und auf die Einnahme von Medikamenten angewiesen.

Frau A. wird als 165 cm groß, mit einer schlanken Statur und mit dunkelblonden Haaren beschrieben. Sie müsste eine blaue Hose, eine rote Jacke mit grünen Streifen an den Ärmeln sowie eine rot/rosa Mütze tragen. Markant für die Gesuchte ist, dass sie in einer auffallend hohen Stimmlage spricht.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer Hinweise zum Aufenthaltsort der Frau A. geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer: 04561-615 0 bei der Polizei in Neustadt i.H. oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. In akuten Fällen ist die Polizei über den Notruf 110 zu kontaktieren.

Wir bitten um mediale Verbreitung, insbesondere über den Rundfunk.

