POL-HL: Lübeck - St. Jürgen / 77-jähriger Rentner Siegfried H. erneut vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

Lübeck (ots) - Am Montagabend (26.02.2024) geriet auf dem Gelände eines Kleingartenvereins in Lübeck St. Gertrud eine Gartenlaube in Brand. Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Lübeck konnten das Feuer löschen und ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Gebäude verhindern. Personen wurden nicht verletzt, es entstand jedoch erheblicher Sachschaden. Die ...

