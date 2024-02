POL-HL: Öffentlichkeitsfahndung nach 67-jähriger Lübeckerin

Lübeck (ots) - Am Montagabend (19.02.2024) geriet in einer Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in Lübeck St. Lorenz ein Fahrzeug in Brand. Einsatzkräfte der Feuerwehr konnte das Feuer löschen und somit weiteren Schaden verhindern. Personen wurden nicht verletzt. Die Lübecker Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Gegen 19.00 Uhr wurden von einem Anwohner in der betroffenen Tiefgarage in ...

