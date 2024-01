Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH - Scharbeutz Scharbeutzerin vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

Lübeck (ots)

Seit dem heutigen Sonntag, den 28.01.2024, wird die 83-jährige Gisela R. aus Scharbeutz vermisst.

Zuletzt wurde sie am gestrigen Nachmittag an ihrer Wohnaschrift gesehen und hat diese zu einem späteren Zeitpunkt fußläufig in unbekannte Richtung verlassen.

Frau R. ist krankheitsbedingt möglicherweise orientierungslos, benötigt aber keine Medikamente.

Fr. R. ist 155cm groß, hat braun-graumeliertes, kurzes Haar. Sie dürfte mit einer beigen Winterjacke sowie gleichfarbiger Wintermütze und Handschuhen unterwegs sein.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Hinweise nimmt die Polizei über den Notruf 110 oder über jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Hinweis:

Foto m.d.B.u. Veröffentlichung durch Angehörige freigegeben.

Rundfunkdurchsagen dringend erwünscht!

D.Lange, KHK /KDD Lübeck

