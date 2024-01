Lübeck (ots) - Am heutigen Morgen (24.01.2024) verunfallte ein 18-jähriger Neustädter in der Straße Schwarzer Berg mit seinem Fahrrad, nachdem seine Bremsen versagten. Hierdurch stieß er ungebremst in die Haustür eines Einfamilienhauses und verletzte sich schwer. Etwa um zwanzig vor acht des heutigen Morgens fuhr der Neustädter mit seinem Fahrrad den Parkweg ...

