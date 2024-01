Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck - Stadtgebiet

Vermisstenfahnung: Suche nach 58-jährigem Lübecker

Lübeck (ots)

Seit dem Abend des 16. Januars (Dienstag) wird der 58-jährige Matthias B. aus Lübeck vermisst. Er ist nach einem Stadtbesuch nicht in seine Wohneinrichtung der Diakonie Nord Nord Ost in die Friedhofsallee zurückgekehrt und bedarf dringend medizinischer Hilfe sowie Medikamente.

Am Dienstagnachmittag machte Herr B. sich nach eigenen Angaben aus der Friedhofsallee auf in die Lübecker Innenstadt. Er kehrte jedoch nicht wie sonst üblich am Abend in die Wohneinrichtung zurück. Aufgrund einer Erkrankung ist er auf Medikamente angewiesen und bedarf dringend ärztlicher Hilfe.

Herr B. wird als 1,74 m groß und mit einer untersetzten Statur beschrieben. Er trägt dunkle, kurze Haare mit einer Halbglatze sowie kräftige Augenbrauen. Zu seiner Bekleidung kann leider nichts gesagt werden.

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort des Herrn B. geben kann, oder ihn sieht, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0451-1310 bei der Polizei in Lübeck oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. In akuten Fällen ist die Polizei auch über den Notruf 110 zu erreichen.

