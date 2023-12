Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck - Stadtgebiet

Wer kann Klärung zur Identität einer jungen Frau geben?

Lübeck (ots)

Am Montagmorgen (18.12.2023) wurden Passanten in der Dorfstraße in Lübeck auf eine am Boden liegende Frau aufmerksam. Da sie nicht ansprechbar war, wurde sie mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Weil ihr jegliche Erinnerung fehlt, sucht die Polizei nun nach Hinweisen, die Aufschluss über die Identität der jungen Frau geben können.

Gegen 06:40 Uhr wurde eine Polizeistreife des 4. Polizeireviers Lübeck in die Dorfstraße geschickt. Dort fanden Passanten eine 18 - 20 Jahre junge Frau neben ihrem Fahrrad auf dem Boden liegend. Die Frau war zwar bei Bewusstsein, jedoch nicht ansprechbar. Ein Rettungswagen sowie ein Notarzt wurden hinzugezogen. Es konnten keine Verletzungen bei der Frau festgestellt werden. Aufgrund ihres Zustandes wurde sie jedoch in ein Krankenhaus gebracht.

Noch immer fehlt ihr jegliche Erinnerung, auch konnte sie bislang nicht ihren Namen nennen. Da die unbekannte Frau weder Ausweispapiere, noch ein Handy oder Schlüssel mit sich führte, konnten bislang keine Hinweise auf die Identität erlangt werden. Diese erhofft sich das Kommissariat 11 der Bezirkskriminalinspektion Lübeck nun.

Die Frau ist augenscheinlich zwischen 18 und 20 Jahre jung, ca. 1,65 m groß und hat eine eher schlanke Statur. Bekleidet war sie mit einer schwarzen Jeans, einem schwarzen Hoodie, sowie einer schwarzen Daunenjacke und weißen Chucks. Ihre Haare sind rötlich braun und etwas mehr als schulterlang. Wo wird diese Frau vermisst? Ist sie vielleicht nicht zur Arbeit/Schule oder einer Vorlesung erschienen?

Bei dem von ihr mitgeführten Fahrrad handelt es sich um ein schwarzes Damenrad der Kieler Fahrradmanufaktur mit Trapezrahmen. Ausgestattet ist das Bike mit einem Faltschloss und einem länglichen, fest montierten Fahrradkorb. Nachfragen beim Hersteller sowie dem möglichen Fahrradhändler und auch Recherchen über die Rahmennummer brachten keine neuen Erkenntnisse.

Wer Hinweise zur Identität der jungen Frau oder ihrer Herkunft geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0451 - 1310 oder per Email über k11.luebeck.bki@polizei.landsh.de an das Kommissariat 11 zu wenden.

Auf die Veröffentlichung eines Fotos der jungen Frau wurde aufgrund von Persönlichkeitsrechten verzichtet. Vielleicht ergeben sich über das abgebildete Fahrrad neue Hinweise.

