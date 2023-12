Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Oldenburg in Holstein

Korrekturmeldung: Öffentlichkeitsfahndung - Computerbetrug nach Diebstahl einer Geldbörse

Lübeck (ots)

Die angegebene Rufnummer der Polizei in Oldenburg in Holstein ist fehlerhaft. Hinweise werden unter 04361-10550 oder per E-Mail an Oldenburg.KPSt@polizei.landsh.de entgegengenommen.

Ich bitte, die falsche Vorwahl zu entschuldigen.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell