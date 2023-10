POL-HL: HL-St. Gertrud / Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 85-Jähriger

Polizeidirektion Lübeck

Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 85-Jähriger

Lübeck (ots)

Seit dem gestrigen Montagnachmittag (16.10.) wird die 85 Jahre alte Rosemarie S. vermisst. Diese wurde zuletzt, gegen 13 Uhr, im Pflegezentrum "Haus am Stadtpark" in der Travemünder Allee gesehen, bevor sie die Einrichtung unbemerkt verlassen hat.

Umfangreiche Suchmaßnahmen mit Personensuchhunden sowie einer Drohne mit Wärmebildkamera der Freiwilligen Feuerwehr Schönwalde am Bungsberg führten bis zum späten Abend nicht zum Auffinden der Vermissten. Die Suche wurde am heutigen Tag fortgesetzt und dauert aktuell an.

Da Frau S. orientierungslos ist, kann eine hilflose Lage nicht ausgeschlossen werden. Die Polizei bittet daher dringend um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Die 85-Jährige ist etwa 165 Zentimeter groß, hat mittellanges braunes Haar und trug zum Zeitpunkt ihres Verschwindens einen braunen Pullover, eine braune Hose sowie eine dunkle Jacke. Auffallend dürfte ihr linkes Auge sein, dass krankheitsbedingt geschlossen ist. Frau S. bewegt sich mit einem Rollator fort.

Hinweise zum aktuellen Aufenthaltsort werden über den Polizeinotruf 110, aber auch durch jede andere Dienststelle entgegengenommen.

