POL-HL: POL-OD: Bad Oldesloe - Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 68-Jährigen

Seit Samstagmittag (09.09.), gegen 14:00 Uhr, wird der 68-jährige Burkhard D. vermisst. Er wurde zuletzt im Pflegeheim "Haus am Kurpark" in Bad Oldesloe, Sülzberg 3 gesehen. Womöglich hat er das Haus in Richtung des Kurparks und im weiteren Verlauf in unbekannte Richtung zu Fuß verlassen.

Umfangreiche Suchmaßnahmen im nahen Umfeld führten bisher nicht zum Auffinden des Vermissten.

Burkhard D. benötigt Medikamente und da er diese aktuell nicht bei sich führt, kann eine hilflose Lage nicht ausgeschlossen werden. Die Polizei bittet daher dringend um die Mithilfe der Bevölkerung.

Der Vermisste ist ca. 172 Zentimeter groß und von schlanker Statur. Er hat graue Haare und trägt einen Vollbart. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens war er mit einem schwarzen Poloshirt und Jeans bekleidet.

Hinweise zum aktuellen Aufenthaltsort werden über den Polizeinotruf 110, aber auch durch jede andere Dienststelle entgegengenommen.

