POL-HL: Lübecker vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

Lübeck (ots) - Am heutigen Freitag (18.08.) wurde bekannt, dass von einer Koppel in Hasselburg neun Schafe verschwunden sind. Die Polizei Schönwalde hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Der 66 Jahre alte Pächter einer Koppel an der Milchstraße in Hasselburg meldete sich heute bei der Polizei, um den Diebstahl einiger seiner Schafe anzuzeigen. Nachdem ...

mehr