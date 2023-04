POL-HL: Polizeidirektion Lübeck / Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 20-Jähriger

Polizeidirektion Lübeck

Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 20-Jähriger

Seit Dienstag (18.04.) wird die 20 Jahre alte Jana O. aus Lübeck St. Gertrud vermisst. Der letzte Kontakt zu der Vermissten bestand seitens der Familie am frühen Abend. Seitdem ist die junge Frau nicht mehr erreichbar und unbekannten Aufenthaltes.

Eine Eigengefährdung kann aufgrund eines möglichen dissoziativen Zustandes nicht ausgeschlossen werden, weshalb sie dringend ärztliche Hilfe benötigt. Infolge ihrer labilen Verfassung hielt sich die Lübeckerin in der Vergangenheit wiederkehrend an vielbefahrenen Gleisen, aber auch in unmittelbarer Autobahnnähe auf.

Frau O. ist etwa 167 Zentimeter groß und von korpulenter Gestalt. Sie ist Brillenträgerin und hat auffällige Narben an Armen und Beinen.

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach der Vermissten und nimmt Hinweise über den Notruf 110 oder über jede andere Dienststelle entgegen.

