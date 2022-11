Lübeck (ots) - Am Montag (21.11.) kam es in der Braaker Landstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 54-jährigen Pkw-Fahrer aus Eutin und einer 17-jährigen Fußgängerin aus dem Kreis Plön. Sie wurde leicht verletzt. Gegen 8 Uhr wollte ein 54-Jähriger mit seinem Hyundai von der Bundesstraße 76 kommend nach rechts in die Braaker Landstraße in Richtung Braak ...

