Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck

Frau vermisst - Die Polizei bittet um Mithilfe

Bild-Infos

Download

Lübeck (ots)

In Lübeck wird seit dem späten Nachmittag des gestrigen Sonnabends die 64-jährige Gabriele C. vermisst. Frau C. befindet sich in regelmäßiger ärztlicher Behandlung, welche sie seit dem gestrigen Abend nicht mehr erhalten hat. Es ist zu befürchten, dass sie sich in einem hilfsbedürtigen Zustand befindet. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung bei der Suche nach Gabriele C. Wer hat Frau C. seit gestern (19.11.22) 16:30h gesehen oder kann Hinweise zu ihrem derzeitigen Aufenthaltsort machen. Frau C. kann wie folgt beschrieben werden:

- ca. 175cm groß, - schlanke Gestalt - braune, leicht rötliche, gewellte Haare mit grauem Ansatz

Sie war zuletzt mit einer blauen Jeans, grauen Turnschuhen und einem blau-karierten Wollmantel bekleidet.

Hinweise bitte an die Polizei, unter der Rufnummer 0451-1310 oder an die nächste Polizeidienststelle.

@Medien: Es wird um Veröffentlichung des beiliegenden Lichtbildes gebeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell