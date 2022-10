POL-HL: Lübeck / Patient aus dem Universitätsklinikum Lübeck vermisst - die Polizei bittet um Mithilfe

Lübeck (ots) - Am Donnerstagabend (27.10.2022) kam es im Einmündungsbereich der Moislinger Allee zur Kolberger Straße zu einem Unfall. Ein Fußgänger wurde frontal von einem abbiegenden Auto erfasst und schwer verletzt. Gegen 19:40 Uhr befuhr ein 63-jähriger Lübecker mit seinem Opel Zafira die Moislinger Allee in Richtung Innenstadt und wollte nach links in die ...

mehr