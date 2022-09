Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck

23-jähriger Maximilian M. in Dänemark vermisst: Folgemeldung

Lübeck (ots)

Seit dem 17.07.2022 (Sonntag) wurde der 23-jährige Maximilian M. aus Lübeck vermisst. Er hatte sich mit einem Camper auf einer Reise in Dänemark befunden. Einen Tag zuvor wurde er orientierungslos und mit einem Blackout in Vejle aufgefunden. Noch, bevor er medizinische Hilfe bekommen konnte, verschwand er. Nun konnte Maximilian wohlbehalten in Deutschland aufgefunden werden.

Am Montagabend, 26.09.2022, kontrollierte eine Streifenbesatzung der Bundespolizei in einem Zug in Tarp im Kreis Schleswig-Flensburg einen jungen Mann. Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass es sich bei dem Mann um den vermissten Maximilian M. aus Lübeck handelt.

Herr M. war wohlauf, wurde jedoch aufgrund seiner Vorerkrankung einem Klinikum zugeführt. Wo er sich zwischen dem 17. Juli und dem 26. September 2022 aufgehalten hat und weitere Umstände zu seinem Verschwinden sind nun Gegenstand der Ermittlungen. Viel wichtiger aber ist, dass er lebt und es ihm gut geht.

