POL-HL: Lübeck - Stadtgebiet / 23-jähriger Maximilian M. in Dänemark vermisst

Lübeck (ots) - In der Nacht zu Sonntag (18.09.2022) fiel einer Streifenwagenbesatzung des 3. Polizeireiviers Lübeck in der Marlistraße ein schwarzer PKW VW Golf auf, der in Schlangenlinien in Richtung Heiligen-Geist-Kamp geführt wurde. Mehrere Anhalteaufforderungen durch die Polizei wurden von dem Fahrzeugführer missachtet. Nach einem kurzen Stopp rammte der ...

mehr