POL-HL: OH - Dahme / Vermisste Person - Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche

Lübeck (ots) - Am Samstag, den 17.09.2022, gibt es gleich zwei Möglichkeiten, das eigene Fahrrad oder auch den E-Bike-Akku mit einem bundeseinheitlichen Code versehen zu lassen. Die erste Codier-Möglichkeit kann vor der Polizeistation Travemünde (Moorredder 1), in der Zeit von 10 - 14 Uhr in Anspruch genommen werden. Eine zweite Möglichkeit gibt es in der Zeit von 15 - 17 Uhr. In dieser Zeit können Fahrräder und ...

mehr