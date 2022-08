Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Ostholstein - Eutin

Unfall auf Eutiner Umgehungsstraße mit fünf Verletzten

Lübeck (ots)

Am Sonntag (28.08.2022) kam es in Eutin gegen 15:10 Uhr zu einem frontalen Zusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen, durch den fünf Personen verletzt wurden. Drei von ihnen schwer. Alle kamen ins Krankenhaus. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt und die Fahrbahn für die Dauer des Einsatzes voll gesperrt werden. Die Polizei sucht nun als Zeugen nach dem Fahrzeugführer eines grünfarben Oldtimers.

Ein 30-jähriger Ostholsteiner befuhr mit seinem PKW VW Tiguan die L174 (Umgehungsstraße Eutin) von Fissau kommend in Richtung B76. Mit im Fahrzeug saßen seine 28-jährige Lebensgefährtin und das gemeinsame einjährige Kind. Ihnen entgegen kam eine 46-jährige Ostholsteinerin in einem PKW Audi A3, in dem auch ihr 11-jähriger Sohn saß.

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der PKW Tiguan in den Gegenverkehr und kollidierte dort frontal mit dem Audi der 46-Jährigen. Sowohl sie, ihr Sohn, als auch der Fahrer des Tiguan wurden schwer verletzt. Eine Lebensgefahr konnte für die Audifahrerin nicht ausgeschlossen werden. Die Beifahrerin des Tiguan und das gemeinsame Kleinkind kamen vorsorglich in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Eingesetzt waren neben 4 Funkstreifenwagenbesatzungen aus Eutin, Scharbeutz und Oldenburg auch 4 Rettungswagen, 2 Notarzteinsatzfahrzeuge, ein leitender Notarzt, sowie freiwillige Feuerwehren aus Eutin, eine Organisationsleitung sowie eine Führungsgruppe. Die beteiligten Fahrzeuge wurden derart zerstört, dass von einem wirtschaftlichen Totalschaden auszugehen ist. Die Höhe wird auf insgesamt 20.000 Euro geschätzt.

Laut Angaben eines Zeugen soll sich direkt hinter dem PKW Audi A3 ein grüner PKW Oldtimer befunden haben, der kurz nach der Kollision gewendet und sich in Richtung B76 entfernt habe. Der Fahrzeugführer könnte als Zeuge wichtige Angaben zum Unfallgeschehen machen und wird dringend gebeten, sich bei der Polizei in Eutin unter der Rufnummer 04521 - 8010 oder per Mail an eutin.pr@polizei.landsh.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell