POL-HL: OH-Scharbeutz / Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem Georg S.

Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem Georg S.

Lübeck (ots)

Seit Montag (15.08.) wird der 54 Jahre alte Georg S. aus dem Pflegeheim Rosenhof in Pönitz am See vermisst. Herr S. hat die Einrichtung vermutlich am Abend mit unbekanntem Ziel verlassen. Aufgrund gesundheitlicher Probleme kann eine Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden.

Umfangreiche Suchmaßnahmen von Polizei und Feuerwehr, bei denen neben einem Personenspürhund auch Boote und eine Drohne eingesetzt wurden, führten bislang nicht zum Auffinden von Georg S.

Daher bittet die Polizei dringend um Mithilfe bei der Suche nach dem Vermissten. Er ist zirka 168 Zentimeter groß, von untersetzter Gestalt und hat kurzes Haar. Herr S. trägt weder eine Brille noch einen Bart und war zum Zeitpunkt seines Verschwindens wahrscheinlich dunkel gekleidet. Zudem führte er einen Rucksack bei sich. Auffällig sind sein sonnengebräunter Teint sowie eine Narbe am linken Mundwinkel. Der Vermisste spricht Deutsch mit polnischem Akzent und verfügt zudem über gute englische sowie spanische Sprachkenntnisse.

Wer Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich über den Notruf 110 oder bei jeder anderen Dienststelle zu melden.

Foto: Polizei - freigegeben

