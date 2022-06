Lübeck (ots) - Am Mittwoch (01.06.2022) kam es in der Hansestraße in Lübeck kurz vor dem Kreisverkehr Lindenplatz zu einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge. Die Fahrerin eines Audi wollte ihr Fahrzeug wenden und übersah einen auf der Nebenspur fahren PKW, der ihr in die Seite fuhr. Der Fahrzeugführer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Gegen 16:00 Uhr ...

mehr