POL-HL: Polizeidirektion Lübeck / Folgemeldung: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Grazyna U.

Lübeck (ots) - Gemeinsame Medieninformation der Pressestellen der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Lübeck / Am Montag (30.05.2022) kam es zu einem folgenschweren Unfall in der Lübecker Fackenburger Allee. Ein PKW Audi war mit überhöhter Geschwindigkeit in die Kreuzung Bei der Lohmühle eingefahren und dort in die Seite eines Kleinwagens ...

mehr