Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Bad Schwartau // Glückliches Ende einer Suchaktion

Lübeck (ots)

Am gestrigen Sonntag (16.01.) wurde eine 87-jährige Bewohnerin einer Bad Schwartauer Pflegeeinrichtung als vermisst gemeldet. Eine umfangreiche Suchaktion im Bereich Riesebusch und im Schwartauer Kurpark wurde eingeleitet. Noch am Abend konnte die gestürzte Seniorin durch zwei Jogger gefunden werden. Sie wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Gegen 18.15 Uhr teilte eine Passantin mit, dass sie in der Straße Riesebusch eine ältere Dame bemerkte, die leicht desorientiert und ohne Jacke unterwegs sei. Es wirkte, als benötige sie Hilfe. Während des Telefonates habe die Passantin die Dame jedoch wieder aus den Augen verloren. Zeitgleich meldete eine Bad Schwartauer Alten- und Pflegeeinrichtung eine ihrer Bewohnerinnen als vermisst. Eine 87-jährige Bewohnerin sei gegen 18.00 Uhr im Bereich des Pflegeheimes letztmalig gesehen worden, danach verlor sich ihre Spur. Sie benötige Hilfe.

Aufgrund der Schilderungen der Pflegeeinrichtung und der Passantin wurde eine umfangreiche Suchaktion unter Beteiligung mehrerer Streifenwagen, eines Hubschraubers, der Rettungshundestaffel und der Drohnenstaffel Storman eingeleitet.

Die Schwartauer Seniorin konnte etwa drei Stunden später durch zwei Jogger aufgefunden werden. Sie lag gestürzt in der Nähe des Altenheims und konnte nicht wieder alleine aufstehen. Sie wurde noch am Einsatzort medizinisch versorgt und anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell