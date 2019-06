Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH_Eutin / Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Lübeck (ots)

Bei der Rückkehr zu seinem auf dem Parkplatz eines Geldinstitutes in der Straße "Am Stadtgraben" in Eutin geparkten Pkw musste der Fahrzeugführer am Freitag, 31.05.2019, eine nicht unerhebliche Beschädigung an seinem Auto feststellen.

Ein 40-jähriger Mann aus Ostholstein hatte seinen blauen Dacia Logan gegen 12.00 Uhr auf dem Parkplatz der Volksbank zum Parken abgestellt. Als er gegen 12.25 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er eine großflächige Beschädigung an der linken Fahrzeugseite fest.

Der Mann erstattete bei der Polizei Anzeige wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Aufgrund der Tageszeit mit vermutlich starkem Publikumsverkehr halten es die Ermittler beim Polizeirevier Eutin für durchaus möglich, dass die Verkehrsunfallflucht von anderen Besuchern des Parkplatzes beobachtet worden ist.

Zeugenhinweise werden beim Polizeirevier Eutin unter 04521 - 8010 entgegengenommen.

